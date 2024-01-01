Аномальные морозы придут в один российский регион Гидрометцентр спрогнозировал аномальные морозы в Подмосковье в первые дни января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Подмосковья ждут аномальные морозы в первые дни нового года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Гидрометцентр России. По его данным, из-за возможных морозов в регионе ввели «оранжевый» уровень погодной опасности.

Предупреждение будет действовать до 08:00 5 января. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в среднем за сутки будет от семи до 12 градусов ниже климатической нормы. Также до 08:00 3 января в Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в Москве в начале января ожидается до минус 20 градусов. По его словам, такие показатели ниже климатической нормы. При этом в дневное время суток температура установится на уровне минус 14–16 градусов. Самый холодный день выпадет на 3 января. Температура воздуха опустится до минус 24 градусов. Такая погода является следствием антициклона, который приблизится к Москве.

Кроме того, метеорологи ожидают облачную погоду с прояснениями в столице и Московской области 1 января 2024 года. Ожидается, что температура воздуха опустится от минус 11 до минус 13 градусов.