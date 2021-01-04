Аномальные морозы надвигаются на ряд российских регионов

https://static.news.ru/photo/d5aa229e-4ed8-11eb-bcb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температуры значительно ниже нормы прогнозируются в ближайшие дни в некоторых регионах Урала и Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях ночные температуры будут достигать минус 25–30 градусов, то есть на 5–10 градусов ниже нормы для начала января, передаёт ТАСС.

В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае будет ещё холоднее, до минус 40–43 градусов или на 15–18 градусов ниже нормы, аномальные морозы ожидаются также в Иркутской области, Туве и южной части Красноярского края.

В Дальневосточном федеральном округе, напротив, тепло. На севере Таймыра, Якутии температура выше нормы на 20–25 градусов, — добавил Вильфанд.

Как писал NEWS.ru, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что аномальное потепление наступит грядущей весной, которая придёт в Россию очень рано. Уже в марте люди почувствуют приближение лета. Зима в этом году будет вдвое холоднее, чем в прошлом, но пройдёт по «сокращённой программе».