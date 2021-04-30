Аномальные ливни придут в Центральную Россию

https://static.news.ru/photo/629f06fe-ab38-11eb-8568-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Москвы и других городов Центральной России следует ждать аномальных ливней и грозу, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналистам РБК.

По его словам, грозы с вероятностью 70-80% придут в Брянскую, Калужскую и Тульскую области, а также на юг Подмосковья.

Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями, — подчеркнул он.

В столице самые тяжёлые метеоусловия ожидаются в период с полуночи до 09:00 3 мая. В это время в городе выпадет 44% от нормы осадков — до 22 мм. Порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

Ночью 3 мая температура воздуха в Москве опустится до 7-9 градусов, а днём поднимется до 19 градусов. В Московской области ночная температура составила от 5 до 10 градусов, а дневная — от 15 до 20 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни средиземноморский циклон принесёт в ряд российских регионов сильные осадки и ветер. По словам учёного, непогода обрушится на Татарстан, Северный Кавказ, Туву, Калужскую, Тверскую и Ярославскую области страны, а также на Санкт-Петербург. На территории Северного Кавказа также должны пройти дождь, гроза, а скорость ветра будет ещё выше — до 25 метров в секунду.