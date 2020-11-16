Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах России

https://static.news.ru/photo/cc237ef2-27f3-11eb-9ada-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах страны. По её словам, в трёх субъектах фиксируется снижение заболеваемости.

Попова привела статистику в ходе выступления на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Она отметила также, что 55 субъектов находятся в стадии стабилизации, а в двух наблюдается замедление роста заболеваемости.

В стадии продолжающегося роста находится 25 субъектов, — добавила она.

Попова обратила внимание, что ситуация постепенно стабилизируется. Так, чуть более двух недель назад в стадии стабилизации находился лишь 31 регион.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки в России обновлён рекорд по заболеваемости. По данным на утро 16 ноября, за прошедшие 24 часа коронавирусом заразилось 22 778 человек.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) можно после одного отрицательного теста на заболевание, а не двух. Соответствующий указ главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов.