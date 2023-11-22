Ангарский маньяк получил еще 10 лет к двум пожизненным

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову, прежде осужденному, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства. По новому делу, в котором три эпизода, он получил еще 10 лет колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Ленинский районный суд Иркутска признал 59-летнего Попкова виновным по делу об убийстве двух и более лиц. Суд установил, что в период с 1997 года по 2003 год ангарский маньяк убил трех женщин, которых встречал на остановках, предлагая подвезти их или провести с ним время. Когда будущие жертвы соглашались и садились в машину, он увозил их в безлюдные места, где убивал.

Так, двух женщин в возрасте 25 и 27 лет Попков задушил на берегу реки Ангары, а с 31-летней женщиной позже расправился в районе Ново-Ленинского кладбища. Жертва получила не менее 40 ударов ножом.

По совокупности с прежде вынесенными приговорами Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. До вступления приговора в законную силу ангарский маньяк останется в СИЗО-1 Иркутска. Пожизненное наказание за предыдущие эпизоды он уже начал отбывать в исправительной колонии особого режима в Мордовии.

Ранее Михаил Попков признался в совершении трех преступлений, отбывая наказание в колонии ИК-6 «Торбеевский Централ» особого режима для пожизненно осужденных. Подполковник ФСИН Сергей Дяшкин рассказал, что ему удалось добиться признаний благодаря общим интересам: преступник, как и сам оперативник, увлекался автомобилями. Дяшкин отметил, что маньяк «с блеском в глазах» рассказывал про Subaru.