Ангар вспыхнул на севере Петербурга МЧС: на севере Петербурга загорелся ангар площадью 400 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в ангаре на севере Санкт-Петербурга на площади 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу. Сведения о пострадавших не поступали.

В здании ангара происходит горение на площади 400 кв. м. 29 мая в 00:01 пожару присвоен дополнительный номер 1-бис, — отметили в МЧС.

Возгорание возникло в Выборгском районе города на улице Первого мая. В ведомстве уточнили, что к тушению привлекли от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Ранее пожилая пара погибла при пожаре в частном доме в Якутии. Второй этаж жилого дома получил повреждения по всей площади, которая составляет 108 квадратных метров. Первый этаж пострадал от огня частично, ущерб зафиксирован на 42 квадратных метрах. К тушению привлекались 10 человек и три единицы техники.

До этого шестилетний мальчик стал виновником пожара в многоквартирном доме в Рязани. Его бабушка оставила зажигалку на балконе. Ребенок нашел огнеопасный предмет и начал с ним играться, что стало причиной происшествия. Он случайно поджег вещи на лоджии, после чего огонь распространился по самой квартире, а также перекинулся на соседние балконы.

Кроме того, в Нижнем Новгороде 15 человек эвакуировали из многоэтажного дома из-за пожара в одной из квартир. Среди эвакуированных шестеро детей, трое из которых пострадали.