Ангар на территории пилорамы вспыхнул под Нижним Новгородом МЧС ликвидирует крупный пожар в ангаре на территории пилорамы в Чудово

Фото: МЧС РФ

Ангар на территории пилорамы загорелся в Чудово Нижегородской области, сообщила пресс-служба МЧС России. В настоящее время площадь пожара составляет 1500 «квадратов».

В Чудово горит ангар на территории пилорамы. Пожар локализован на 1 500 квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 18 специалистов и 6 единиц техники, — говорится в заявлении МЧС.

Ранее в Ленинградской области сотрудники спасательных служб потушили пожар на площади 1000 квадратных метров. По информации МЧС, загорелся ангар на Волхонском шоссе. В результате происшествия пострадали два человека. В ликвидации возгорания участвовали 75 специалистов и более 20 единиц техники.

Пожар в районе промышленной зоны на Волхонском шоссе попал на видео. На кадрах с места происшествия видно, что над городом вздымаются клубы черного дыма. По имеющимся данным, огонь охватил здание, в котором располагается территория областной производственной зоны Горелово.

До этого мощный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Зарево от возгорания и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия.