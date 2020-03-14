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Шестерых работников чукотского рудника «Купол» проверили на коронавирус нового типа. Анализы не подтвердили заражение COVID-19. До этого региональное управление Роспотребнадзора сообщало о двух случаях с подозрением на инфекцию.

Всех граждан госпитализировали для обследования, говорится на официальном сайте Минздрава Магаданской области.

Пациенты транспортированы с соблюдением всех противоэпидемических мер, они размещены в изоляторе инфекционного корпуса <...> признаков заболевания никто из них не демонстрирует, тесты показали отрицательный результат, — передаёт ведомство.

На данный момент в России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы. Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.