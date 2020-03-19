https://static.news.ru/photo/df073942-69f7-11ea-bc04-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Xue Yuge/Global Look Press

Первый случай коронавируса в Якутии подтвердился, анализы генерального директора ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Андрея Коробова дали положительный результат.

Да, это Коробов, — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря главы Якутии Ирину Ефимову.

Управление Роспотребнадзора по Якутии сообщило ещё об одном выявленном носителе коронавируса из окружения гендиректора ЯТЭК. Официально подтверждён диагноз только у Коробова, но кроме него, по словам руководителя якутского Роспотребнадзора Маргариты Игнатьевой «есть ещё шесть предположительно положительных диагнозов».

Как писал NEWS.ru, замгендиректора по активным операциям инвестиционной компании «Велес капитал» Евгений Шиленков закрылся в своём коттедже в Москве вместе с полуторагодовалым ребёнком после того, как у его жены нашли коронавирус. Бизнесмен вместе с супругой вернулся из Франции 9 марта. Через три дня к ним приехали медики, чтобы взять тест на COVID-19. Анализ подтвердил наличие вируса у супруги бизнесмена.