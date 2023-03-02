Аналитик оценил влияние перерегистрации VK на экономику Калининграда Аналитик Делицын: перерегистрация VK в Калининграде не сильно повлияет на экономику региона

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Перерегистрация VK с Британских Виргинских островов в Калининграде не сильно повлияет на развитие региона, заявил финансовый аналитик Леонид Делицын. По его словам, в городе будут храниться и оформляться документы компании, но все сделки она продолжит совершать там же, где и раньше. Эксперт отметил, что реально повлиять на экономику региона сможет открытие в нем центра разработки VK, сообщает «МК в Калининграде».

Влияние не будет большим, это равносильно влиянию открытия офиса компании, пусть даже крупной <...> На экономику это не повлияет, если организация не решит открыть там же центр разработки, — пояснил Делицын.

Аналитик добавил, что другие компании могут последовать примеру VK и начать открывать свои офисы в Калининграде. В таком случае город будет двигаться «в направлении богатейших в Европе».

Издание пишет, что VK ведет переговоры с Калининградской областью насчет перерегистрации компании с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский.

Калининград ранее попал в десятку культурных городов России согласно исследованию специалистов Высшей школы экономики. В топ-10 также вошли Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Екатеринбург и Иркутск.