Аналитик назвал уязвимость Крымского моста и «Северных потоков» Аналитик Адамидов: нельзя контролировать всю протяженность объектов вроде «Северных потоков»

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Подрыв «Северного потока» и Крымского моста связывает общая слабость подобных инфраструктурных объектов, заявил аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с «Экономикой сегодня». По его словам, линейные объекты особенно уязвимы для диверсий, так как невозможно поставить охрану на всем их протяжении и контролировать «каждый сантиметр». Также эксперт подчеркнул, что эти диверсии — «выход за рамки».

И Крымский мост и «Северный поток» — это выход за рамки <...> Линейные объекты в принципе сильно уязвимы для таких вещей, потому что через каждые 50 метров ты не поставишь охрану на протяженном газопроводе, тем более в открытом море, — сказал Адамидов.

Помимо того, специалист предположил, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту могли провести через Болгарию и Грузию. По его словам, именно с этих мест злоумышленники проникли к месту атаки. Эксперт считает, что такие страны удобны как «окна проникновения».

Такие страны, как Болгария и Грузия удобны как окна для проникновения чего угодно. Ведь взрывчатку для теракта на Крымском мосту провезли именно через Болгарию в Грузию и оттуда проследовали на место атаки, — заявил специалист.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили подозреваемых, которые причастны к теракту на Крымском мосту. Кроме того, по его словам, установлен маршрут движения грузовика, который проделал путь от Болгарии, проехав через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар, до точки взрыва.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил, что в 2015 году у газопровода «Северный поток» обнаружили натовский уничтожитель мин «Морская лиса». Он показал подводный снимок объекта и уточнил, что с глубины 40 метров его извлекли шведские военные. Как он добавил, в НАТО объяснили находку тем, что устройство потерялось на учениях.