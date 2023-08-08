Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии

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Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту города Мирный, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились три члена экипажа, они не пострадали в результате инцидента. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут выяснены причины неполадки.

Самолет выполнял грузовой рейс по маршруту «Красноярск — Мирный — Магадан». В ходе посадки произошел разрыв пневматики правой стойки шасси. В настоящее время самолет находится на месте стоянки.

Похожий инцидент с участием самолета Ан-24 ранее произошел в Якутии 5 августа. По данным транспортной прокуратуры, воздушное судно компании «Полярные авиалинии» выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. На борту самолета находились 34 пассажира и четыре члена экипажа, все они были эвакуированы.

В минувшую пятницу, 4 августа, самолет Airbus A330 авиакомпании Nordwind задел левым крылом телетрап при движении на стоянку в аэропорту Сочи, что привело к повреждению двигателя. Для следующего рейса этого борта по маршруту Сочи — Новосибирск пришлось заменить самолет.