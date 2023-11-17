Амурский тигр убил еще одну собаку в Хабаровском крае

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Амурский тигр снял с цепи и убил еще одну собаку в Хабаровском крае. Местные жители пожаловались в редакцию KP.RU, что хищник каждую ночь приходит за новой жертвой. Жители отмечают, что скоро собак в поселке может просто не остаться и тогда неизвестно, как поведет себя тигр и не начет ли охотиться за другими домашними животными.

Как уточняет издание, отпечатки лап тигра и кровавые следы обнаружили возле цепи, на которой сидела собака, и у забора, ведущего к участку. После обращений в правоохранительные органы в поселок приехали представители власти. Они поговорили с местными жителями и собрали сведения о происходящем.

В управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края подчеркнули, что ситуацию взяли на контроль. Предположительно, в ближайшее время дадут разрешение на отлов хищника. Местные жители уверены, что только это поможет решить проблему.

Ранее стало известно, что в Приморском крае ищут тигра, который напал на сторожа пасеки. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Во время нападения тигра хозяин пасеки услышал крики, выбежал из помещения с ружьем и начал стрелять в воздух. Хищник сначала двинулся на него, а затем скрылся в лесу.