Американский дрон-шпион почти сутки кружит у границ России Flightradar24: американский дрон-разведчик снова заметили над Черным морем

Фото: Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS/Global Look Press

RQ-4B Global Hawk

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk почти сутки кружит над нейтральными водами Черного моря, следует из данных Flightradar24. Ранее его замечали у побережья Крыма.

Отмечается, что дрон летает к юго-востоку от полуострова на высоте примерно 16,7 километра. Накануне он отходил в воздушное пространство Румынии, после чего снова вернулся к российским границам.

Ранее сообщалось, что стратегический разведывательный беспилотник ВВС США заметили примерно в 170 км от Ялты. Дрон с позывным Forte12 двигался в западном направлении. Согласно онлайн-карте, он вылетел с авиабазы на Сицилии.

До этого о появлении беспилотника Global Hawk в небе над Черным морем сообщалось в конце мая. Выяснилось, что БПЛА взлетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. Беспилотник заметили у побережья Краснодарского края и Крыма.

Как писал Telegram-канал «Военная хроника», американский беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Республике Крым в ночь на 16 мая. По данным канала, дрон продолжал дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.