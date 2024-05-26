Американский дрон-разведчик заметили недалеко от Сочи

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

RQ-4B Global Hawk

Американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk заметили в Черном море недалеко от Сочи. По данным сервиса Flightradar24, БПЛА взлетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. К 15:00 по московскому времени беспилотник находился у побережья Краснодарского края и Крыма.

Ранее Вооруженные силы РФ отразили новые атаки ВСУ на объекты на территории России. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 10 беспилотников над Курской областью и три — над Орловской.

Также в Донецке в результате обстрела со стороны украинских позиций пострадал местный житель, он был госпитализирован со множественными ранениями. Под ударом оказалась улица Порт-Артурная в Куйбышевском районе столицы Донецкой Народной Республики.

До этого врио губернатора Курской области сообщил о масштабной атаке украинских БПЛА. По его словам, удары дронов были зафиксированы в целом ряде населенных пунктов. Несмотря на это, согласно предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Минобороны России данную информацию не комментировало.