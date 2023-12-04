Американец умер в кубанском центре для нелегалов за день до депортации «Коммерсантъ»: американец умер в краснодарском центре для нелегальных мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре временного содержания иностранцев в Гулькевичском районе Краснодарского края нашли тело гражданина США Эрнеста Гарри Митчелла, которого суд в Сочи постановил выдворить из России за нарушения правил въезда в РФ, сообщают «Коммерсантъ» и РИА Новости со ссылкой на источник. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Telegram-канал Readovka утверждает, что американец умер за день до депортации. Местные правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

В центре для нелегальных мигрантов в Гулькевичском районе погиб гражданин США, предположительно, совершив суицид, — рассказал собеседник РИА Новости.

Как пишет «Коммерсантъ», правоохранительные органы Краснодарского края проводят проверку по факту случившегося. Из материалов на сайте Центрального районного суда Сочи следует, что 17 ноября мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в РФ (ч. 1. ст. 18.8 КоАП РФ). Причиной стало отсутствие полиса ОМС. Его оштрафовали на три тысячи рублей и постановили выдворить из России.

Митчелл ожидал выдворения в центре временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе Краснодарского края. Как отмечает Readovka, его нашли мертвым за день до депортации.

Ранее во ФСИН рассказали, что осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан был избит в колонии одним из заключенных. Там уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве.