Amber Mash: дачник переехал собаку, чтобы отвлечь внимание от главы СНТ

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В Калининграде жители садового товарищества обвинили водителя в умышленном наезде на собаку, чтобы отвлечь их внимание и проникнуть в помещение правления, пишет Telegram-канал Amber Mash. Соседи утверждают, что мужчина состоит в заговоре с претенденткой на руководство СНТ, а потому, пока люди хлопотали над травмированным животным, он вскрыл дверь.

Со слов жителей, за кресло главы правления борются действующая руководительница и кандидатка, между ними идет судебная тяжба. Окончательное решение, кто же возглавит СНТ, должны принять в середине ноября.

Пострадавшего пса с тяжелыми травмами отвезли в ветеринарную клинику. Предположительно, у него внутреннее кровотечение. Жители собирают деньги на лечение и хотят, чтобы водителя привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

Ранее в октябре в Екатеринбурге мужчина избил своего пса и попал на камеру наблюдения. Местные жители рассказали, что подобное происходит регулярно, хозяин за собакой не следит, а вместо воспитания просто бьет ее, поэтому они намерены обратиться в полицию.

В Забайкалье пожилые живодеры получили на двоих 55 тысяч рублей штрафа после того, как в «воспитательных целях» привязали собаку на цепь к бамперу машины и катались с ней по дороге. Против 67-летней женщины и ее сожителя было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.