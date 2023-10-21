Amber Mash: Алиханов не стал говорить с жителями поселка о разбитой дороге

Фото: kremlin.ru

Антон Алиханов

Telegram-канал Amber Mash пишет, что жители поселка Шишково Озерского района Калининградской области хотели пожаловаться губернатору Антону Алиханову на разбитую дорогу, но чиновник не стал с ними общаться. Люди заявляют, что из-за уборочной страды техника испортила асфальт и теперь они вынуждены ходить по колено в грязи и ездить по ухабам, указано в публикации.

По словам жителей, накануне глава региона как раз приезжал в их район, чтобы проинспектировать сбор урожая, однако собравшихся для встречи с ним граждан проигнорировал, передает канал.

Ему было абсолютно все равно, он просто пересел с одной машины на другую и уехал, — приводит Telegram-канал слова одной из женщин.

В публикации указано, что жители уже обращались в администрации Озерского и Черняховского районов, но их проигнорировали, поэтому губернатор был их «последней надеждой».

Чиновникам неинтересно, что по дороге сложно ходить, и родители переобувают детей на остановке, чтобы те дошли до школы чистенькими. Асфальт убили трактористы с началом уборочного сезона, — пишет Amber Mash.

Кроме того, как утверждают жители Шишково, они в качестве доказательства отправляли на страницу Алиханова в соцсети видеоролики с ямами на дороге, но ответа не получили, а потом возможность отправлять новые сообщения и вовсе исчезла, сообщает канал.

В конце лета губернатор Калининградской области проинспектировал пляжи региона и выразил возмущение поведением некоторых водителей, которые там паркуют автомобили. Алиханов попросил жителей присылать ему видеосвидетельства, как недобросовестные отдыхающие бросают машины в зонах для общественного отдыха. Глава региона также предложил таких нарушителей «воспитывать рублем».