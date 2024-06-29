«Алые паруса» в Петербурге собрали более миллиона зрителей МВД России: свыше миллиона гостей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрал более миллиона гостей 28 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным ведомства, сотрудники органов внутренних дел РФ обеспечили охрану общественного порядка и безопасность во время вечеров, посвященных окончанию учебного года.

В более чем 21 тысяче учебных заведений регионов России состоялись торжественные мероприятия, в которых приняли участие свыше 1 млн 100 тысяч выпускников, — уточнили в МВД.

В Москве основными площадками для праздника выступили ЦПКиО имени Горького и Государственный Кремлевский дворец. Здесь во взрослую жизнь отправились около 32 тысяч юношей и девушек.

В Санкт-Петербурге главным мероприятием для будущих студентов стал праздник «Алые паруса». Мероприятие собрало около 80 тысяч выпускников.

Более 43 тысяч правоохранителей стояли на страже порядка. Сотрудники Росгвардии, представители общественных объединений и частных охранных организаций обеспечивали безопасность проведения праздника.

По данным МВД, нарушений общественного порядка удалось не допустить. Выпускные вечера в российских регионах продолжаются. Праздники продлятся до начала июля.

Ранее появились фото с праздника «Алые паруса». Мероприятие началось с речь губернатора Петербурга Александра Беглова. Глава города по традиции ударил в корабельный колокол.