«Алые паруса» пока не будут отменять в Петербурге

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге пока не планируют отменять праздник выпускников «Алые паруса», рассказали представители Пятого канала, выступающего одним из организаторов. В его пресс-службе ТАСС сообщили, что мероприятие должно пройти по плану.

Команды отменять «Алые паруса» не было. Мы совсем недавно вернулись с репетиции, так что все должно пройти по плану, — сказали организаторы.

Ожидается, что в этом году на «Алых парусах» в городе на Неве могут собраться около 80 тысяч выпускников из 34 регионов, включая новые территории. Праздник будет посвящен 55-летнему юбилею события.

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В администрации Петербурга сообщили, что правоохранительные органы во взаимодействии с властями контролируют обстановку в городе, где были усилены меры безопасности. В Смольном заявили, что петербургский губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур.

Ранее о введении дополнительных мер безопасности объявили власти ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья, Липецкой, Ростовской, Калининградской областей. В связи с этим массовые мероприятия в регионах были отменены.

В департаменте образования и науки Москвы уведомили, что школьные выпускные вечера в столице и общегородской выпускной в Парке Горького переносятся на неделю из-за режима контртеррористической операции, введенного указом мэра города Сергея Собянина. Празднования выпускных пройдут 1 июля, в то же время.