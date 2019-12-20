https://static.news.ru/photo/269077ee-2315-11ea-9d61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Ge/Xinhua/Global Look Press

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил школу с углублённым изучением алтайского языка, о которой задали вопрос во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

По словам Хорохордина, строительство учебного учреждения включили в нацпроект «Образование» на 2021–2022 годы.

Выделяемых по программе средств на объект недостаточно. Однако премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после обращения к нему во время совещания по развитию сельских территорий дал поручение о выделении дополнительных средств, — рассказал он.

Глава республики выразил уверенность, что возведение школы начнётся уже в следующем году.

Он напомнил, что территория Алтая горная и сейсмоопасная, поэтому на строительство нужно больше средств.

Президент в очередной раз подтвердил, как неравнодушно относится к республике и к алтайскому языку в частности, — подчеркнул Хорохордин.

Как писал NEWS.ru, в ходе пресс-конференции корреспондент газеты «Алтайдын Чолмоны» Эмина Кудачина задала главе государства вопрос о школе и попросила оказать содействие в строительстве. В ответ Путин пообещал помочь.