Алтайским школьникам продлили каникулы до середины ноября

https://static.news.ru/photo/343d68aa-1ffb-11eb-9267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Алтайском крае школьные каникулы продлены до 15 ноября. Соответствующее решение принял губернатор Виктор Томенко.

Решение о продлении каникул принято на основании анализа эпидситуации в крае и перспектив её развития, с учётом позиции Роспотребнадзора, регионального Министерства образования и науки, Минздрава края и других ведомств, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава края отметил, что обстановка сложная, койки для пациентов с COVID-19 заполнены почти на 90%, ежедневно растёт количество новых случаев заражения. Кроме того, в регионе высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Томенко добавил, что после каникул в крае запустят механизм, позволяющий школам самостоятельно принимать решение о режиме работы с учётом уровня заболеваемости среди учеников и учителей. До улучшения эпидобстановки родители смогут сами выбрать варианты продолжения обучения.

За минувшие сутки в регионе выявлено 226 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Алтайском крае заболели 20,3 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве до 22 ноября продлили дистанционный режим обучения для школьников 6-11классов. По словам мэра Сергея Собянина, нахождение школьников, как и части офисных работников, на удалёнке способствует стабилизации обстановки с коронавирусом.