Алтайский маньяк участвовал в расследовании одного из своих убийств СК РФ: маньяк Манишин был понятым на месте захоронения одной из своих жертв

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политеховский маньяк Виталий Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств, сообщил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Иван Зеленский. По его словам, мужчина присутствовал на месте захоронения одной из жертв в качестве понятого, передает ТАСС.

Его туда пригласили сотрудники следственно-оперативной группы, необходимо было доехать до места, в то время он работал директором совхоза. Что-то случилось с машиной, ему позвонили, попросили довезти. Он довез туда, расписался в том числе в протоколе осмотра, что там присутствовал, и все. Это было в одном из мест Калманского района, — уточнил Зеленский.

Виталий Манишин обвиняется в убийстве 11 женщин, отметил следователь. Тела 10 жертв были сокрыты именно в Калманском районе. Еще одно нашли за его пределами, пояснил Зеленский.

Ранее замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Александр Жеребцов допустил, что количество жертв маньяка может увеличиться. По его словам, у следствия есть все основания полагать, что Манишин причастен и к другим преступлениям. Жеребцов подчеркнул, работа продолжается. Однако достоверных данных о причастности к другим преступлениям пока нет.