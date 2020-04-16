Алтайский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

https://static.news.ru/photo/5b3068a4-7fec-11ea-8e82-fa163e074e61_660.jpg Виктор Томенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Алтайского края отказались помогать пострадавшему из-за коронавируса бизнесу, сославшись на нехватку денег.

Как сообщает «Интерфакс», губернатор Виктор Томенко заявил, что у региона не хватает даже половины суммы для реализации уже запланированных кабмином мер, и сравнил бизнес с незваным гостем.

Когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счёт средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привёл с собой ещё своего товарища, — цитирует его агентство.

Томенко добавил, что годовой бюджет края составляет 112 миллиардов рублей, половина этих денег поступает от федерального правительства в виде дотаций, субсидий и субвенций.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «глотком воды в засуху» новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, озвученные Владимиром Путиным. На совещании с членами правительства глава государства заявил, что предпринимателям в отраслях, пострадавших от антикоронавирусных мер, компенсируют расходы на зарплату сотрудникам в размере МРОТ в период за два месяца, писал NEWS.ru.