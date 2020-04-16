Алтайский губернатор сравнил бизнес с незваным гостем и отказался помогать

Власти Алтайского края отказались помогать пострадавшему из-за коронавируса бизнесу, сославшись на нехватку денег.
Как
Когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счёт средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привёл с собой ещё своего товарища, — цитирует его агентство.
Томенко добавил, что годовой бюджет края составляет 112 миллиардов рублей, половина этих денег поступает от федерального правительства в виде дотаций, субсидий и субвенций.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «глотком воды в засуху» новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, озвученные Владимиром Путиным. На совещании с членами правительства глава государства заявил, что предпринимателям в отраслях, пострадавших от антикоронавирусных мер, компенсируют расходы на зарплату сотрудникам в размере МРОТ в период за два месяца, писал NEWS.ru.
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