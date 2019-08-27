https://static.news.ru/photo/b314c974-c8cd-11e9-b8ad-fa163e074e61_660.jpg C. C. Catch Фото: Official Cccatch/facebook.com

Популярная эстрадная певица Каролина Мюллер, известная как C. C. Catch, внезапно узнала о своих русских корнях. О возможном родстве с немецкой знаменитостью голландского происхождения заявил депутат Заксобрания Алтайского края Владимир Попов, комментируя появление поп-дивы на праздновании дня рождения его супруги.

По словам парламентария, C. C. Catch якобы выступила на его семейных торжествах абсолютно бесплатно, потому что приходится ему родственницей, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Приезд культовой в 1980-е певицы в Алтайский край было приурочено к 55-летнему юбилею жены Попова. Праздник, по сообщению издания, состоялся на одном из горнолыжных курортов.

Даже по самым скромным подсчётам, стоимость такого праздника в пять раз больше, чем годовой доход его и жены вместе взятых, — говорится в публикации.

Как писал News.ru, российский поп-певец Дима Билан посвятил своё выступление на фестивале «Новая волна» лесным пожарам в Сибири.