C. C. Catch C. C. Catch Фото: Official Cccatch/facebook.com

Популярная эстрадная певица Каролина Мюллер, известная как C. C. Catch, внезапно узнала о своих русских корнях. О возможном родстве с немецкой знаменитостью голландского происхождения заявил депутат Заксобрания Алтайского края Владимир Попов, комментируя появление поп-дивы на праздновании дня рождения его супруги.

По словам парламентария, C. C. Catch якобы выступила на его семейных торжествах абсолютно бесплатно, потому что приходится ему родственницей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Приезд культовой в 1980-е певицы в Алтайский край было приурочено к 55-летнему юбилею жены Попова. Праздник, по сообщению издания, состоялся на одном из горнолыжных курортов.

Даже по самым скромным подсчётам, стоимость такого праздника в пять раз больше, чем годовой доход его и жены вместе взятых, — говорится в публикации.

Как писал News.ru, российский поп-певец Дима Билан посвятил своё выступление на фестивале «Новая волна» лесным пожарам в Сибири.

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