Алтайские врачи извинились перед пенсионеркой за матерную запись в карте

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В Алтайском крае сотрудники районной больницы принесли извинение 89-летней пациентке, в медкарту которой внесли матерную запись из-за частых вызовов скорой помощи, сообщает Telegram-канал Mash. В настоящее время у родственников женщины жалоб и претензий к сотрудникам больницы нет.

В региональном Минздраве каналу рассказали, что с коллективом больницы проведена соответствующая беседа. Виновные в произошедшем будут наказаны.

Что касается пенсионерки, то в связи с ухудшением состояния здоровья, из-за чего она часто вызывала скорую, принято решение о ее госпитализации. Она проходит лечение в стационаре.

В Росздравнадзоре NEWS.ru сообщили, что по факту произошедшего в алтайской больнице будет проведена проверка.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел в селе Волчиха. Нецензурную запись ******* (надоела), сделанную розовым маркером, в медкарте пенсионерки обнаружила ее дочь. Пожилая женщина страдает от бронхиальной астмы и гипертонии, вследствие чего ей приходится вызывать карету скорой помощи не менее двух раз в неделю. Предполагается, что это и спровоцировало медиков на данный поступок.