https://static.news.ru/photo/ec5843dc-41b3-11ea-9e82-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/ТАСС

Южные сёла Алтайского края испытывают проблемы с продовольствием и водоснабжением из-за продолжительных метелей. Шоссе не могут расчистить от снега. Часть районов отрезаны от внешнего мира, рассказал председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.

Если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет ещё с 16 января. Даже в самом Змеиногорске на сегодняшний день уже ощущается нехватка продовольствия. Автобусы не могут доставлять детей до школ, поэтому школы ведут дистанционное обучение, — пишет «МК на Алтае».

К уборке сёл подключили военную технику. Проблемы вызывают коридоры. Их заваливает снегом за несколько часов. Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин положительно ответил на просьбу главы края. С вечера 24 января экипажи бульдозеров на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) начали расчистку заносов на участке дороги между сёлами Савинка и Моховское протяжённостью около 10 км.

27 января режим ЧС из-за снегопадов ввели в Новосибирске. Документ подписал глава города Анатолий Локоть. Для уборки снега с автомагистралей и придомовых территорий руководство региона направило дополнительную технику. Кроме того, службы организуют вывоз снега с мест, невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти штата Минас-Джерайс на юго-востоке Бразилии объявили режим ЧС в 47 муниципалитетах региона из-за наводнения в результате ливней. Погибшими числятся уже 38 человек. Кроме того, 17 считаются пропавшими без вести, 12 пострадали. Более 11,4 тысячи человек покинули свои дома, 1,8 тысячи из них остаются без крова.