Фейковые сообщения о необходимости «поговорить с кураторами» в связи с покушением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стали получать жители Алтайского края, сообщили в пресс-службе местного правительства. Как отмечается, рассылаются они от имени губернатора региона Виктора Томенко.