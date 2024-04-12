Фейковые сообщения о необходимости «поговорить с кураторами» в связи с покушением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стали получать жители Алтайского края, сообщили в пресс-службе местного правительства. Как отмечается, рассылаются они от имени губернатора региона Виктора Томенко.
От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко в мессенджерах рассылается фейковая информация о необходимости телефонной беседы с неким «куратором» в связи с покушением на губернатора Мурманской области и хакерскими атаками, — говорится в сообщении.