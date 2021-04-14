Аллергиков Москвы предупредили о пыльцевом дожде

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Цветение ольхи и орешника привело к повышенной концентрации зёрен пыльцы этих растений и высокому уровню аллергенов в Москве. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

В Москве начался пыльцевой дождь — ольха и орешник вступили в активную стадию пыления. По данным точного пыльцевого мониторинга Allergotop, в городе сейчас высокий уровень аллергенов из-за повышенной концентрации пыльцевых зёрен ольхи и орешника и появления первых зёрен ивы, — цитирует заявление ведомства телеканал «360».

В организации напомнили, что ольха наиболее распространена в районах Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, парках «Фили», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино» и «Митино», а орешник — в районах Северный и Обручевский, в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках.

Врач-аллерголог Владимир Болибок перечислил методы лечения аллергии. По его словам, в первую очередь необходимо постараться полностью исключить аллерген из внешней среды.

Он отметил, что при сезонной аллергии на цветение следует уезжать на время в другую климатическую зону. Врачи обычно рекомендуют Южный берег Крыма или побережье Северного Кавказа, писал NEWS.ru.