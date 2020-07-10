Аллергенные злаки будут цвести в Москве до конца августа

https://static.news.ru/photo/90caaeee-c2bc-11ea-999f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погодные условия 2020 года спровоцировали сильное цветение злаковых в столичном регионе, из-за этого значительно выросло число жалоб горожан на обострение аллергии. Специалисты московского департамента природопользования и охраны окружающей среды прогнозируют их цветение вплоть до конца августа.

Прохладная весна сдвинула пик цветения злаковых с начала лета на конец июня — начало июля. Периодические «всплески» можно будет наблюдать ещё до конца августа, — цитирует РИА Новости специалиста Мосэкомониторинга Алёну Гавриленко.

На московских газонах часто можно встретить сильнейшие аллергены: тимофеевку, мятлику, пырей, овсяницу, райграсс, а также одуванчик, подорожник, лебеду и полынь. В департаменте отметили, что снизить проявление аллергии можно только путём скашивания этих трав. В столице газоны начинают косить при высоте травостоя в 10–15 см.

Как писал NEWS.ru, тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию и для людей, склонных к подобным реакциям, никаких особых рисков не представляет. Об этом заявил главный внештатный специалист, аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура. При этом специалист отметил, что тополиный пух может выступать в качестве переносчика пыльцы других растений, на которые у человека может быть аллергия. Людям, склонным к аллергическим заболеваниям, Пампура порекомендовал пользоваться стандартными медицинскими средствами.