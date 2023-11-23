Алкоголь мог стать причиной столкновения поездов под Ульяновском Baza: поезда столкнулись в Ульяновской области из-за пьяной дежурной

Фото: vk.com/ptproc

Telegram-канал Baza сообщает, что дежурная по станции Бряндино, которая должна была развести между собой два поезда в Ульяновской области, была пьяна. По данным канала, она не заметила ошибку автоматики. Baza отмечает, что после медосвидетельствования женщина заявила на допросе, что выпила спиртное перед сменой. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

Telegram-канал отмечает, что причиной столкновения поездов стали одновременно сбой системы и человеческий фактор. По информации Baza, сработал ложный сигнал о свободных путях. По данным канала, автоматика дала сбой, при этом сотрудница РЖД должна была отслеживать пути, чтобы не допустить столкновения поездов.

ЧП произошло в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги. Пассажирский поезд врезался в маневровый состав.

По данным РЖД, столкновение пассажирского поезда Адлер — Пермь и локомотива произошло вследствие грубого нарушения в организации работы станции Бряндино. Всем пассажирам поезда будет начислено по семь тысяч баллов «РЖД Бонус». Пострадавшие получат по 12 тысяч балллов и страховую компенсацию. Кроме того, железнодорожники готовы взять на себя расходы по лечению.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Манохин заявил, что к медикам в общей сложности обратились 25 человек. По его словам, всем будет оказана необходимая помощь.