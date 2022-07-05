Алиханов: транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций Губернатор Калининградской области Алиханов: транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Работа над решением всех проблем с транзитом в Калининград идет хорошо и последовательно, уже появились большие шансы на благоприятное для России разрешение этой ситуации, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Как пишет РИА Новости, по его словам, главный способ решения проблемы – это принятие в ЕС нового пакета санкций, в котором будут внесены изменения в уже существующие ограничения. Кроме того, Алиханов заявил, что калининградский транзит не может использоваться для обхода санкций, любые иные заявления - ересь.

Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране, — объяснил он.

Алиханов добавил, что в решении вопроса с транзитом в Калининград обязательно нужно дойти до конца. Прекратить транзит некоторых товаров в российский регион Литва решила еще 18 июня. Запрет касается примерно половины всех грузов, например, строительных материалов, цемента и некоторых видов металлов.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что своим решением ввести ограничения на транзит Литва сама же выбила из-под себя тот стул, на котором ранее устойчиво восседала в Евросоюзе. По его словам, в ЕС должны решить эту проблему, в противном случае для России все документы об участии Вильнюса в этой организации будут дезавуированы, и тогда у Москвы появится возможность походить к этому вопросу практически любыми способами.