Высланному из Латвии пенсионеру выделят жилье в Калининграде Алиханов поручил быстрее выделить жилье высланному из Латвии пенсионеру

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил правительству региона ускорить выделение жилья высланному из Латвии пенсионеру Борису Каткову, сообщает ТАСС. Он отметил, что с просьбой предоставить служебное жилье к нему обратился ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта Александр Федоров. Катков был директором его филиала в Риге.

Надо сделать все быстро, чтобы появилось жилье, в котором он мог бы сам обустраиваться, — сказал глава региона, отметив, что у правительства уже есть опыт помощи вузу в этом направлении.

Катков считает, что власти Латвии могли заранее спланировать его депортацию. По его мнению, такая акция была связана с его активной работой в Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и помощью соотечественникам в стране. Он рассказал, что на посту председателя ассоциации принимал активное участие в судьбе многих соотечественников в Латвии. При этом Катков считает, что не давал повода латвийским властям для своего выдворения.

Посольство России в Латвии назвало принудительную депортацию 82-летнего российского военного пенсионера является «показательной расправой» латвийских властей. Катков рассказывал, что от сдачи экзамена по латышскому языку он официально освобожден из-за возраста. Остальные документы на продление ВНЖ в прибалтийской республике он оформил, но тем не менее его принудили к отъезду с запретом на возвращение.