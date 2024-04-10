Алиханов нагрянул в Советск в поисках источника смрада Губернатор Алиханов приехал с проверкой в Советск из-за жалоб жителей на смрад

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов нагрянул в Советск с проверкой из-за жалоб местных жителей на неприятный запах, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на Telegram-канал главы региона. Жители предполагают, что смрад исходит от мусорного полигона в Барсуковке. По итогам рабочей поездки Алиханова составили карту с отметками, где ощущался неприятный запах.

В течение двух недель коллеги запечатают пруд с фильтратом (который, возможно, является источником запаха). С 15 апреля на месяц прекратят прием отходов на полигон, кроме тех, которые образовались в Советске, Славске и Немане (чтобы проверить, является ли он источником запаха в Советске), — отметил губернатор.

Если полигон окажется не единственным источником смрада, поиски продолжатся. Алиханов призвал местных жителей набраться терпения и подождать завершения работ. Губернатор попросил местных жителей связаться с ним в социальных сетях, если после 1 мая ситуация не изменится.

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