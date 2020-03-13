https://static.news.ru/photo/3823ec40-6544-11ea-8de4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане иностранных государств едут в Калининградскую область, чтобы дождаться окончания эпидемии у себя на родине. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов.

В частности, он рассказал о четверых выходцах из Южной Кореи, которые приехали в область и поселились в одном из отелей.

Мы их вычислили, предложили либо в обсерватор, либо домой. Они уехали, — цитирует губернатора РИА Новости.

При этом он отметил, что иностранцы подготовились к долгому пребыванию в области — у них были с собой средства защиты и запасы воды.

Алиханов добавил, что в регион приезжают из Германии, Италии, Испании и других стран. Всем иностранцам предоставляют одинаковую возможность выбора между помещением в обсерватор или выездом за пределы области.