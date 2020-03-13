https://static.news.ru/photo/3823ec40-6544-11ea-8de4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Граждане иностранных государств едут в Калининградскую область, чтобы дождаться окончания эпидемии у себя на родине. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов.
В частности, он рассказал о четверых выходцах из Южной Кореи, которые приехали в область и поселились в одном из отелей.
Мы их вычислили, предложили либо в обсерватор, либо домой. Они уехали, — цитирует губернатора РИА Новости.
При этом он отметил, что иностранцы подготовились к долгому пребыванию в области — у них были с собой средства защиты и запасы воды.
Алиханов добавил, что в регион приезжают из Германии, Италии, Испании и других стран. Всем иностранцам предоставляют одинаковую возможность выбора между помещением в обсерватор или выездом за пределы области.
Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 45 человек. На долю Калининградской области приходится два случая. По последним данным, в мире жертвами заболевания стали более 5 тысяч человек.