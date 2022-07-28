Алиханов допустил полную остановку транзита через Литву Губернатор Калининградской области Алиханов допустил остановку железнодорожного транзита через Литву

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Отказ от сотрудничества литовского Шяуляй банка с Россией может привести к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область станет бесплатным или полностью прекратится, заявил губернатор региона Антон Алиханов. В пресс-службе главы региона указали, что второй вариант наиболее вероятен, передает ТАСС.

Отказ от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать, в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать, — приводит заявление губернатора пресс-служба.

Сегодня днем Шяуляй банк, который обслуживает весь калининградский транзит, объявил, что собирается прекратить все банковские операции с Россией с 1 сентября, о чем сообщил глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь. Российское посольство уже направило в литовский МИД ноту протеста из-за ситуации с банком.

18 июня Вильнюс остановил транзит в Калининградскую область товаров, подпавших под санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом это составляет около 50% всего объема перевозок. 13 июля стало известно, что Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград подпавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны.