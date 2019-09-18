Итак, в длинной и полной разного рода коллизий избирательной кампании на берегах Невы окончательно ставится решительная точка. Александр Беглов приносит сегодня присягу на верность родному городу в Законодательном собрании. Между тем губернаторская гонка главного кандидата, оценённая некоторыми экспертами в полтора миллиарда рублей, оставила немало вопросов.

Ну, прежде всего, уже подсчитано, что за Беглова отдали свои голоса порядка 700 тыс. горожан. И это в пятимиллионном городе. Фактически он набрал меньше голосов, чем любой из его предшественников. И, естественно, его недоброжелатели будут ему это постоянно поминать. Плюс известный демарш режиссёра Владимира Бортко, о сути которого до сих пор спорят. Для одних мастер главного для нас искусства нанёс удар по легитимности победителя да заодно сбросил покровы лицемерия со всей кампании, оркестрированной столичными политтехнологами. Для других — режиссёр просто пошёл на позорную сделку, сняв все подозрения в возможности второго тура, а в качестве компенсации якобы теперь получит карт-бланш на «Ленфильме». Как говорится, следите за его творческими успехами и госассигнованиями.

Понятно, что команда Беглова опасается некоторых подвохов со стороны его записных оппонентов типа «яблочников» Резника и Вишневского, которые полагают себя жертвами недопуска к прошедшим выборам. И могут себе позволить некоторые не соответствующие торжеству момента выходки. В своё время Беглов вынужден был даже покинуть зал заседаний ЗакСа после выкриков с места депутата Резника, которого с тех пор обвинили в употреблении лёгких наркотиков. Видимо, и на этот раз церемония должна быть так спланирована, чтобы избежать ненужных эксцессов.

Не менее интересуют специалистов, следящих за судьбой базового для нынешней российской власти города, и вопросы дальнейшего формирования управленческой команды града Петра. Эксперты упорно придерживаются конспирологической версии о том, что власть якобы будет поделена между ставленниками мощнейших питерских семейств — Ковальчуками и Ротенбергами. И исходя из такого подхода тасуют любых кандидатов в Смольный.

Предполагается, что многолетняя правая рука утверждённого губернатора, Любовь Совершаева, покинет его команду. И, может, даже получит собственное губернаторство. Речь может, в частности, идти о Ленинградской области. Немало интриг связано с возможным назначением в качестве второго статусного лица новой команды нынешнего директора Ленэнерго — Андрея Рюмина, который якобы может взять в свои руки основные функции оперативного управления городом, оставив Беглову почётные представительские.

Пикантность таким инсайдерских слухам придаёт тот неоспоримый факт, что Рюмин является мужем Ирины, старшей дочери известного украинского политика Виктора Медведчука, кума Владимира Путина. Утверждают, что кандидатуру Рюмина лоббирует и другой питерец, премьер Дмитрий Медведев, который также стремится сохранить свои позиции в родном городе.

Словом, как часто у нас бывает, с окончанием выборов всё самое интересное и интригующее только начинается. А пока рядовых петербуржцев больше волнуют совсем другие вопросы. В частности, не прекратятся ли после выборов развернувшиеся было широкие дорожные работы. И запустят ли, наконец, для общего пользования три новые станции метро, которые Беглов успел-таки открыть накануне голосования, но которые, по скромным заверениям, пока работают в таинственном тестовом режиме.