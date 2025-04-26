Алаудинов рассказал, где ВСУ пытаются прорвать российскую оборону Алаудинов: ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ в Курской и Белгородской областях

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Украинские войска постоянно пытаются прорвать оборону российской группировки «Север» в Курской и Белгородской областях, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, обстановка в этих регионах остается непростой, передает ТАСС. Минобороны России данную информацию не комментировало.

В Курской и Белгородской областях обстановка контролируемая, но сложная, конечно. Противник <…> все время пытается вклиниться на других участках. Все время приходится держать руку на пульсе для того, чтобы обстановка оставалась под контролем, − сказал военнослужащий.

Ранее бойцы группировки «Север» и курские пограничники нанесли удар по командному пункту украинской армии в Сумской области. В результате разведки с воздуха было обнаружено масштабное скопление вражеской военной техники, которая была уничтожена ВС РФ. Известно, что атакован был командный пункт 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Для поражения военного объекта неприятеля был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Также российские войска применили реактивные системы залпового огня «Торнадо-М».