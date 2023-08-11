Двухлетняя девочка попала в реанимацию после нападения алабая под Выборгом

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В Выборгском районе Ленинградской области пес без ошейника напал на двухлетнюю девочку, ребенка доставили в больницу с ранами от укусов и прооперировали, сообщается на сайте СК по региону. По предварительным данным, на девочку напала собака породы алабай, уточнили в Telegram-канале прокуратуры Ленобласти.

Собака без ошейника зашла со стороны леса на дачный участок в поселке Ленинское и напала на ребенка. Малолетняя была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь. Ребенка прооперировали. Угрозы жизни нет, — сообщили в СУ СК по ЛО.

Отделом СК по Выборгу организована доследственная проверка. Следователи в том числе дадут правовую оценку работы уполномоченных органов по обращению с животными. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информацию о нападении собаки на ребенка также проверяет Выборгская прокуратура.

Как пишет Neva.Today, в результате нападения алабая девочка получила рваные укушенные раны брюшной стенки и ягодичной области, ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию детской больницы Курортного района Санкт-Петербурга. По данным издания, животное напало на девочку, когда она гуляла с мамой на Лесной улице. Согласно информации 78.ru, это произошло вечером 10 августа, около 22 часов, когда девочка вместе с родителями направлялась в сторону дома. Заметив, что алабай ведет себя агрессивно, мать попыталась оттащить ребенка, после чего собака напала на нее, мужчина попытался их защитить, но впоследствии тоже пострадал, при этом о его состоянии не уточняется.

В июле алабай загрыз девятилетнюю девочку в станице Первомайской в Чечне. Погибшая оказалась племянницей хозяина собаки, который держал ее у себя на участке для охраны загона для овец.