Акушер раскрыла детали удаления новообразования у москвички во время родов Врачи Солнечногорской больницы спасли беременную пациентку с редким перекрутом кисты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специалисты Солнечногорской больницы успешно удалили кисту у беременной москвички во время родов, рассказала NEWS.ru заведующая акушерским отделением учреждения Людмила Алиманова. Сразу после удаления новообразования врачи провели кесарево сечение. Пациентка родила здорового ребенка весом 3480 г.

Алиманова отметила, что 31-летняя пациентка поступила в больницу на 34-й неделе беременности с жалобами на боли в пояснице и внизу живота, тошноту и рвоту. Врачи выявили у женщины новообразование между мочевым пузырем и передней стенкой матки. Во время операции также был диагностирован перекрут кисты правого яичника и выраженный спаечный процесс.

Перекрут кисты яичника – крайне редкое осложнение и трудно диагностируется во время беременности, — рассказала специалист.

В настоящее время женщина и ее ребенок чувствуют себя хорошо, они были выписаны из Солнечногорской больницы. Алиманова рекомендует россиянам регулярно проверяться у врача-гинеколога, в особенности в период беременности. Это позволит избежать развития опасных заболеваний или вовремя выявить их.

Врачи Находкинской городской больницы в Приморском крае ранее спасли шестилетнего мальчика, которому оторвало нос и верхнюю губу в результате ДТП. Операция проводилась с участием трех специалистов. В конечном счете им удалось восстановить нос и рот ребенку.