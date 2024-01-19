Акушер из Рязани предстанет перед судом из-за смерти новорожденного

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Акушер-гинеколог Рязанского перинатального центра предстанет перед судом за причинение смерти ребенку по неосторожности, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. По данным следствия, врач назначила роженице препарат, но не провела перед этим необходимые исследования. Употребление лекарства привело к родовой травме ребенка, из-за которой тот скончался.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ходе расследования были проведены судебные экспертизы, изучение медицинской документации и допрос медработников. Четырех сотрудников медицинского учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что многодетные родители в Нижнем Тагиле требуют 10 млн рублей от детской больницы, в которой в декабре 2022 года скончался их пятимесячный сын. Судебно-медицинская экспертиза доказала, что младенца можно было спасти.

До этого в одном из роддомов Новосибирска не нашли ответственных за падение новорожденной девочки вниз головой на бетонный пол, у нее диагностировали переломы черепа. Сначала врачи заявили, что ЧП случилось из-за стремительных родов, а позже и вовсе усомнились в самом факте падения ребенка.