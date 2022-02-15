Актёр Ургант пожаловался на работу коммунальщиков в Санкт-Петербурге

По возвращении с гастролей актёр Андрей Ургант обнаружил, что в его петербургской квартире началась серьёзная протечка. По его словам, из-за бездействия управляющей компании пришлось частично покрывать крышу листовым железом за свои деньги, пишут «Невские Новости».

Более 20 лет назад я приобрёл эту квартиру, и в первое же лето, когда были чудовищные грозы, протекла крыша. Я обратился в компанию, сейчас они называются ЖКС. Они сказали, что это их забота: должны кровлю, рабочих, транспорт — обязаны всё сделать. Но ничего из вышеперечисленного нет, поэтому ничего не сделали. Я вызвал частную аварийную бригаду и 120 квадратных метров крыши за свои деньги покрыл листовым железом. Потом начались эти сумасшедшие зимы, когда каждый год то что-то подтечёт, то, как в этот раз, хлынула сумасшедшая струя, будто я включил какой-то кран, — посетовал Ургант.

Он подчеркнул, что обращался в управляющую компанию, чтобы её сотрудники зафиксировали протечку и составили соответствующий акт. Однако коммунальщики не пришли, сославшись на вспышку коронавируса. При этом Ургант не исключает вероятности того, что специалисты сами повредили крышу во время уборки снега. В подъезде также чувствуется сырость и виднеются подтёки в углу. Жильцы переживают, что из-за этого может загореться расположенный неподалеку электрощит.

Ранее власти Санкт-Петербурга никак не отреагировали на вынужденный «субботник» инвалидов-колясочников, которым пришлось самим чистить снег перед многоквартирным домом, заявила основатель движения «Колясочники Питера» Светлана Быстрова. По её словам, недостаточно просто купить снегоуборочную технику, надо ещё наладить контроль за работой коммунальных служб.