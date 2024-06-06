Стало известно, кто погиб при опрокидывании понтона в Петербурге Актриса погибла из-за опрокидывания понтона в Екатерининском парке Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса погибла в Екатерининском парке Петербурга из-за опрокидывания понтона, сообщил Telegram канал «78». По его данным, 28-летняя артистка должна была участвовать в частном мероприятии, запланированном на 6 июня.

В результате инцидента пострадали еще три актрисы, в состоянии различной степени тяжести их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, что сегодня на Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека. Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался, — сообщили каналу в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее пресс-служба прокуратуры Новгородской области сообщила, что четыре человека погибли во время купания в реке Волхов в Великом Новгороде. По имеющейся информации, молодым людям было от 18 до 20 лет. По факту гибели организована проверка по поручению прокурора области Сергея Швецова. Ведомство даст оценку деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания.