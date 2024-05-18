В России арестовали активы крупнейшего банка Германии Суд РФ наложил арест на имущество и активы Deutsche Bank по иску «Русхимальянса»

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank попали под арест по иску «Русхимальянса» в соответствии с решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. Компания выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, передает ТАСС.

Согласно картотеке арбитражных дел, суд частично удовлетворил заявление «Русхимальянса» о принятии обеспечительных мер по иску к Deutsche Bank. Ранее компания подавала иск против инвестиционного банка на 22,2 млрд рублей в рамках претензий по банковским гарантия и требовала обратить взыскания на 100-процентные «дочки» Deutsche Bank в России.

Арест в пределах суммы €238,61 млн или эквивалентной суммы в рублях коснулся ценных бумаг, которые принадлежат Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», недвижимого имущества компаний, а также принадлежащих денежных средств на всех банковских счетах, включая корреспондентские и иные. Исключение составили счета типа «С» и «И».

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG по иску «Русхимальянса». Уточняется, что сумма арестованных активов составляет более €462 млн. Суд также запретил компаниям «Юникредит лизинг» и «Юникредит гарант» отчуждать имущество балансовой стоимостью более 5% стоимости всех активов в соответствии с бухгалтерской отчетностью.