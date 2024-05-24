Активисты угомонили пьяного тувинца, отправлявшего «всех русских» на СВО

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Житель Тувы в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в одном из общежитий Петропавловска-Камчатского, сообщила «Русская община». Он оскорблял соседей и заявлял, что всех русских нужно отправить на СВО. На помощь местным жителям пришли активисты, которые усмирили дебошира.

Найти любителя алкоголя из Тувы не составило труда. Дружина при поддержке братьев из Союза ветеранов боевых действий оперативно разыскала место работы дебошира и уже на следующий день он извинялся и каялся за свои слова, — говорится в сообщении.

«Русская община» уточнила, что мужчина не стоит на учете в военкомате. При этом в зоне спецоперации находятся его родные и близкие. Уточняется, что общежитие, в котором дебоширил мужчина, пользуется дурной славой. По словам жителей, больше половины постояльцев — мигранты, которые устраивают потасовки.

Ранее «Русская община» сообщила, что ребенок мигрантов регулярно избивал первоклассника в Смоленске. Руководство школы не смогло остановить поведение хулигана. Мать пострадавшего мальчика заявила, что агрессор причинял страдания не только ее сыну, но и другим детям. Вместо того чтобы наказать ученика, ему только посоветовали пройти курсы общения, говорит она.