В Рязани авто активиста облили кислотой из-за жалобы на незаконную стройку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активист из Рязани сообщил, что его машину облили кислотой после того, как он обратился к руководителю регионального СК с жалобой на незаконную застройку, сообщает Рязанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в соцсети «ВКонтакте». По мнению пострадавшего, территория бывшего шпалопропиточного завода, где планируют возвести жилой комплекс, может быть отравлена вредными веществами.

Во время личного приема у генерала Владимира Никешкина 14 декабря Михаил Пинигин передал правоохранителям письменное требование о проведении проверки собственников шпалопропиточного завода, — говорится в сообщении.

Ранее полиция установила личность мужчины, предположительно, избившего замглавы департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина: им оказался Станислав Абдурашидов, передает «112». 35-летний мужчина утверждает, что госслужащий сбил его беременную жену на Тверской улице. При этом по факту ДТП в полицию никто не обращался.

В источнике уточнили, что Абдурашидов добровольно пришел в отдел полиции после того, как с ним связались сотрудники правоохранительных органов. Позже его отпустили под обязательство о явке. Злоумышленник виновным себя не считает.