Активиста из Северодвинска оштрафовали после обращения к Путину

https://static.news.ru/photo/d560b880-4860-11eb-915c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Северодвинского активиста Сергея Илюхина оштрафовали после обращений к президенту РФ и губернатору Архангельской области. Мужчина от лица жителей города пытается противостоять застройке центра города.

Горожане обратились к президенту РФ Владимиру Путину 12 декабря, а 20 декабря — к губернатору региона Александру Цыбульскому. По их мнению, в центре Северодвинска, где власти планируют построить жилой комплекс, следует разместить парк.

По словам Илюхина, после опубликования видеообращений на него были составлены два протокола за нарушение санитарных норм на массовом мероприятии. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.

Мы сегодня были в масках, соблюдали дистанцию. Полицейский даже поблагодарил за высокую организацию. Мы не хотим давать повода властям цепляться. Мы хотим, чтобы они прислушались и отказались от этого идиотского проекта-аферы по застройке 10 га земли в центре Северодвинска очередной версией многоэтажек. В городе массово сносят аварийное жильё — места хватает, — рассказал изданию «Подъём!» Илюхин.

Он также рассказал, что оказался единственным, кому выписали штраф. Активиста вызвали в полицию на следующий день после записи видеообращения к губернатору.

Как сообщал NEWS.ru, накануне жители Колтушского поселения в Ленинградской области, участвующие в акции протеста с требованием закрыть мусорный полигон «Северная Самарка», перекрыли движение на автомобильной трассе. Активисты с плакатами «Наш дом не помойка» и «SOS» переходят автодорогу по пешеходному переходу, не нарушая ПДД, но блокируя движение машин. Местные жители уверяют, что высота скоплений мусора на свалке уже достигла 100 метров и в её окрестностях нечем дышать.