Активист умер в спецприемнике Ростова-на-Дону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Активист Анатолий Березиков умер в спецприемнике в Ростове-на-Дону, сообщила его адвокат Ирина Гак «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в перечень иноагентов). Она рассказала о жалобах 40-летнего мужчины на угрозы и о следах от электрошокера на его теле. 14 июня адвокат приехала в спецприемник и увидела во дворе медицинскую машину, куда заносили тело подзащитного.

По словам Гак, 10 мая у мужчины дома провели осмотр, затем арестовали за неповиновение полиции на 10 суток, после чего дважды отправляли в спецприемник за мелкое хулиганство. Как отметила адвокат, на всех свиданиях Березиков говорил о давлении, насилии и угрозах. Ее ходатайства и жалобы арестованного отклонила судья.

В ночь на 15 мая сотрудники «ОВД-Инфо» дозвонились в ростовский спецприемник, где им заявили, что активист покончил с собой.

В апреле задержанный в красноярском СИЗО попытался покончить с собой. По словам его жены, мужчину задержали 29 марта и обвинили в хулиганстве. Как сообщают журналисты, на мужчину в СИЗО оказывали давление, после чего он согласился подписать явку с повинной.