Стали известны подробности инцидента с растлением ребенка в Орехово-Зуево Актера подмосковного Зимнего театра заподозрили в растлении ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актера подмосковного Зимнего театра заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девятилетнего мальчика, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 18-летний артист подошел к ребенку в гримерке и предложил ему «поиграть в уролога», на что мальчик согласился. Позднее он рассказал об инциденте родителям.

Инцидент произошел в городе Орехово-Зуево после репетиции мюзикла. По данным источников Telegram-канала, 18-летний актер во время первого действия предложил ребенку снять штаны и «поиграть в уролога». После того как мальчик согласился, артист «осмотрел» его, после чего предложил продолжить игру в подвале театра. Однако испуганный ребенок туда не пошел и позднее рассказал обо всем родителям дома. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, житель Кронштадта обвинил отчима жены в сексуальном насилии над тремя своими детьми. По словам мужчины, 75-летний пенсионер совершал противоправные действия с внуками трех, шести и 10 лет с 2022 года. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.