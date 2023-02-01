Актер Борис Щербаков экстренно госпитализирован в Петербурге

В Петербурге экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова, сообщает портал 78.ru. По данным портала, Щербакову стало плохо на репетиции постановки «Свободная пара» на сцене Выборгского дворца культуры. На сайте театра сообщили о переносе спектакля.

Спектакль переносится в связи с болезнью артиста. Дата переноса будет анонсирована на сайте. Билеты действительны, — сообщается на сайте дворца культуры.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркорова-старшего госпитализировали в среднетяжелом состоянии из-за одышки и отеков на фоне назначенного лечения после операции. По информации канала, ранее артисту установили кардиостимулятор для лечения ишемической болезни сердца и стенокардии. Позднее информацию опровергла представитель поп-короля.

В начале декабря 2022 года Telegram-канал Mash сообщил, что отец Киркорова попал в реанимацию одной из московских больниц. По информации канала, тогда врачи взяли у него тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Помощница Киркорова заявила, что Бедрос простудился и находится в стационаре. Она добавила, что разговаривала с ним по телефону и слышала его бодрый голос.